Elena Miras & Mike Heiter: Traurige Trennung!

Das Coronavirus sorgt derzeit auf der ganzen Welt für Wirbel. Veranstaltungen werden abgesagt, Läden geschlossen und Grenzen dicht gemacht. Auch und ihr Freund Mike Heiter leiden unter der schwierigen Situation.

Elena Miras und Mike Heiter sind verzweifelt

Denn die beiden sind durch die Schließung der Grenzen derzeit voneinander getrennt. Elena ist mit Tochter Aylen in der Schweiz, Mike in Deutschland. "Für uns ist es sehr schwer zu händeln, weil wir eine kleine Tochter haben und jetzt wissen wir auch gar nicht, wie lange wir voneinander getrennt sein werden", klagt Elena in einer Videobotschaft an Sender ihr Leid. Und Mike erklärt: "Ich wollte jetzt auch noch dahin, aber die Grenzen sind erstmal dicht und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das handhaben und wie wir vorgehen. Ob wir uns jetzt noch sehen, oder ob wir gar keine Chance mehr haben. Das wäre natürlich katastrophal."

Elena Miras: Knallharte Ansage nach dem Jugendamt-Drama!

Drama um Tochter Aylen

Bis zu ihrem Wiedersehen wollen die Eltern per Facetime kommunizieren. Trotzdem vermisst Tochter Aylen ihren Papa wie verrückt. "Sie ruft oft nach ihm", erzählt die besorgte Mama Elena. Lässt sich nur hoffen, dass die Trennung auf Zeit bald ein Ende nimmt...

