Elena Miras & Mike Heiter: Trennungs-Schock! Jetzt kommt alles raus

Im "Sommerhaus der " krachte es bisher gewaltig zwischen Elena Miras und Mike Heiter. Beim Pärchen-Spiel rastete die 27-Jährige komplett aus. Es hagelte Beleidigungen wie "Boah, du bist behindert", "Fick dich" und "Ich hasse dich!“ Sie drohte ihrem Freund sogar die Trennung an.

Sind Elena Miras und Mike Heiter getrennt?

Im Netz wird bereits fleißig spekuliert. Gehen Elena und Mike mittlerweile wirklich getrennte Wege? Alles Quatsch! "Ja, wir sind noch ein Paar und ja, wir lieben uns", stellte Elena auf ihrem -Account klar. "In der Zeit, wo sich so viele aufregen lachen wir dafür umso mehr! Es ist so witzig was ich alles für Nachrichten bekomme." Dazu postete die ehemalige " "-Kandidatin ein süßes Selfie mit ihrem Mike.

Rührende Worte an Baby Aylen

Die beiden genießen derzeit ihr Familienglück. Tochter Aylen ist heute 1 Jahr alt geworden. Zum Ehrentag veröffentlichte Elena eine emotionale Liebeserklärung an ihren kleinen Schatz: "Vor einem Jahr hast du diesen Tag zu einem sehr speziellen Tag gemacht! Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war ich einfach sprachlos, wie fest ich einen Menschen seit Tag eins lieben kann", schwärmte sie. "Du hast mir so vieles beigebracht. Ich probiere jeden Tag, die beste Mutter zu sein. (...) Aylen, Mami wird immer für dich da sein und wie eine Löwin für dich kämpfen - komme, was wolle. Du bist mein schönstes Geschenk. Ich bin und werde immer stolz auf dich sein! Danke für jedes Lächeln."

