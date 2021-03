Elena Miras: "Richtig verlogen" - Zoff bei "Promis unter Palmen"

Die Dreharbeiten für "Promis unter Palmen" sind bereits beendet. Doch schon vor der Ausstrahlung wird es richtig spannend! Zwölf Promis kämpfen um das Preisgeld von 100.000 Euro und natürlich gibt es dabei ganz schön viel Zoff. Am Strand von Thailand fliegen schon in der Vorschau ordentlich die Fetzen. Und offenbar liegt das zum Teil auch an Elena Miras...