Elena Miras: Rührendes Versprechen vor dem Dschungelcamp-Einzug

Für beginnt nun ein spannendes Abenteuer. Die dunkelhaarige Schönheit will bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ beweisen, was wirklich in ihr steckt. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp richtet sie allerdings noch einmal das Wort an ihre Fans.

Ehrliche Beichte

„Es ist Zeit, sich zu verabschieden“, schreibt die 27-Jährige auf . „Ich gehe als Elena rein, werde genauso da rausgehen. Für alle, die mich nicht kennen: Ich bin kein Star, ich bin genauso wie ihr ein absolut normaler Mensch. (…) Ich habe sehr viel Temperament und bin sehr direkt. (…) Ich werde immer das sagen, was ich denke.“

„Ich werde kämpfen und werde mich meinen Ängsten stellen“, verspricht sie. Vor einigen Tagen gestand sie bereits, sich sehr vor den Nächten im Dschungel zu fürchten. Doch Elena will sich davon nicht beirren lassen: „Ich möchte nur eine Chance haben, euch zu zeigen, wer ich bin!“

