Elena Miras: Seitenhieb gegen Ex-Freund Mike Heiter!

Elena ist enttäuscht

Kurz nachdem die Liebesgerüchte um ihren Ex-Freund die Runde machen, meldet Elena sich mit einem heißen Bikini-Foto auf Instagram zu Wort. Dazu schreibt sie: "Man verändert sich. Das Leben zwingt einen dazu. Ein wenig die Enttäuschungen, ein wenig die Falschheit der Menschen, die man nicht erwartet hätte. So ist das Leben. Ich habe schon vieles erlebt und weiß genau, was ich nicht in meinem Leben brauche." Ist das etwa ein Seitenhieb gegen Mike?

Der Muskelmann soll sich in die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante verliebt haben. Ein offizielles Beziehungs-Statement gab es von den beiden bisher allerdings noch nicht...

