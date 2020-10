Elena Miras: Sie lässt die Liebes-Bombe platzen!

Ein neuer Mann in Elenas Leben

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob es schon einen anderen Mann gibt, der Elena gefällt. "Hmmm... ja", verrät die 28-Jährige. Einen neuen Freund habe sie bisher allerdings noch nicht. Bei vielen Fans stößt sie mit ihrer Liebes-Bombe allerdings auf Unverständnis. Einige können nicht verstehen, wie sie nach drei Jahren mit Mike schon wieder Interesse an einem anderen Mann haben kann. Davon will die dunkelhaarige Schönheit sich allerdings nicht beirren lassen. "Und auch wenn mir jemand 1h später gefällt, auch das ist kein Problem. Mein Leben ist nicht dein Leben", antwortet Elena augenzwinkernd.

Außerdem erklärt sie, dass sie das Liebes-Aus mit Mike nicht im Internet besprechen will. "Ich brauche keine Bestätigung von niemandem. Ich schaue nach vorne und bin eine Mama. Mein Leben geht weiter. Ich erhalte seit Tagen Nachrichten, wo steht, wie schlecht es Mike geht und was ich für ein Mensch bin, weil ich lache. Ich werde lachen, ich werde wieder lieben und ich werde mein Leben weiterführen. Ein Ende ist nie einfach, aber ein Ende kommt nie einfach so", stellt sie klar.

