Elena Miras: Sie meldet sich aus dem Krankenhaus

Vor kurzem hat Elena Miras verraten, dass sie neue Brustimplantate benötigt. Die "Promis unter Palmen"-Schönheit hat sich allerdings nicht ganz freiwillig dazu entschieden. Ihr Arzt hat ihr erklärt, dass die Implantate, die sie derzeit in den Brüsten hat, krebserregend und nicht mehr zugelassen sind. Also müssen neue Implantate her!