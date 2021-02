Elena Miras: Sie verkündet das bittere Aus

Haben sich Elena Miras und ihr neuer Rapper-Freund etwa gezofft? Kurz nach dem Liebes-Outing verrät die Ex-"Dschungelcamp"-Teilnehmerin, dass es in ihrem Urlaub nun einige Veränderungen geben wird. Ohne weitere Details zu verraten, erklärt sie, dass sie sich für rund einen Monat zurückziehen wird. Bleibt zu hoffen, dass zwischen ihr und ihrem Liebsten alles in Ordnung ist und die beiden nur ein wenig die Zweisamkeit genießen wollen...