Reddit this

Elena Miras: Tränen-Kollaps vorm Dschungelcamp! Sie ist völlig am Ende

Die Nerven liegen blank! Schon vor dem Einzug ins "Dschungelcamp" ist Elena Miras völlig am Ende...

Gerade erst bestätigte Elena Miras, dass sie ins ziehen wird. Obwohl sie sich eigentlich auf die Erfahrung freut, fließen nun bittere Tränen bei der dunkelhaarigen Schönheit. Doch was ist passiert?

Dschungelcamp 2020: Enthüllt! Diese zwölf Kandidaten sind dabei!

Tränen-Drama vorm Dschungelcamp

Auf gesteht Elena, dass sie jetzt erst realisiert, dass sie tatsächlich in den australischen Dschungel gehen wird. In der Zwischenzeit wird sich ihre Familie um ihre kleine Tochter Aylen kümmern. Ein Zustand, unter dem die 27-Jährige sehr leidet! Natürlich ist ihr kleiner Spross in den besten Händen, doch trotzdem ist die Sehnsucht jetzt schon unerträglich.

„Ich habe heute schon so oft geweint“, gesteht Elena bedrückt. Und noch eine Sache macht ihr Angst: Die bösen Kommentare, die nach der Teilnahme auf sie warten könnten. Diese Erfahrung musste sie schon nach dem „Sommerhaus der “ machen…

So süß ist die kleine Tochter von Giselle Oppermann: