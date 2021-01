Elena Miras: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Elena feuert gegen ihre Ex-Freunde

Während einer Fragerunde auf Instagram will Elena von ihren Fans wissen, was ihnen in einer Beziehung wichtig ist. "Ich hasse es, wenn Männer sich dumm stellen, um nix zu machen", teilt eine wütende Followerin der "Dschungelcamp"-Schönheit mit. Und darauf hat Elena eine klare Antwort: "Und wieee. Hatte auch genug davon", verrät sie. Ob sie damit wohl auch ihren Ex-Freund Mike meint? Ihrer Aussage nach zu urteilen, hatte sie in der Vergangenheit kein sonderlich gutes Händchen mit den Männern. Wie bitter...

Von den Sticheleien lässt Mike sich allerdings nicht beirren und postet weiterhin süße Pärchenfotos von sich und Laura. "Wie schön es ist, jemanden zu haben, der nichts anderes will, als deine Gesellschaft", schwärmt er verliebt.