Elena Miras: Traurige Trennung vor dem Dschungelcamp!

ist ab Freitag im " " zu sehen. Doch vor dem Abflug nach Australien musste die sonst so taffe - eine traurige Trennung verkraften...

Elena Miras ist am Boden zerstört

Der Abschied von Tochter Aylen fiel Elena . Die Kleine bleibt nämlich bei Elenas Mutter in Deutschland, während sie und Freund Mike Heiter in Down Under sind. "Für mich heißt es heute Abschied nehmen. Mein kleiner Schatz, Mama wird jede Sekunde an dich denken! Danke, dass du mir so viel Kraft gibst", schreibt Elena zu einem gemeinsamen Bild auf .

Elena Miras nackt: So sexy sind die Kurven der „Love Island“-Schönheit

Elena Miras will im "Dschungelcamp" kämpfen

Elena will es im "Dschungelcamp" allen zeigen. "Ich werde sowas von kämpfen! Ich lasse mich nicht klein machen von Menschen, die es ständig probieren! Wenn ich etwas kann, dann nicht aufgeben", stellte sie klar. Ob Elena das gelingt? Ab Freitag (21:15 Uhr, ) könnt ihr euch selber davon überzeugen!

Trägt Ex-Dschungelcamper eine Perücke? Im Video seht ihr, wie er mit Glatze aussieht: