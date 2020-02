Elena Miras: Trauriges Tränen-Drama auf Instagram!

Eigentlich will sich Elena Miras nur mit ihren Fans unterhalten. Doch dann bricht sie plötzlich in Tränen aus.

Spätestens seit dem ist klar, dass ein großes Problem mit Ungerechtigkeit hat. Die 28-Jährige würde alles tun, um ihre Freunde und Familie zu beschützen. Wenn ihr etwas nicht passt, dann setzt sie sich lautstark zur Wehr! Doch sie weiß auch, dass nicht alle Menschen so temperamentvoll sind.

Elena bricht in Tränen aus

Während einer Fragerunde auf will Elena wissen, ob ihre Fans schon einmal gemobbt wurden. Beim Durchlesen der Antworten kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. „Ich bin so berührt von euren Geschichten. Das ist so schlimm“, erklärt sie schockiert. Viele ihrer Follower wurden im Laufe ihres Lebens heftig gemobbt und schafften es oft nicht, sich dagegen zu wehren.

Um ihren Fans Mut zu machen, berichtet die dunkelhaarige Schönheit von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Thema. „Ich wurde eigentlich noch nie in meinem Leben gemobbt. Es hat erst angefangen, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich wusste am Anfang auch gar nicht… wie soll ich damit klarkommen? Wie reagiert man, wenn man so krass Hate bekommt?“, so Elena. Ihr gut gemeinter Rat: Man darf sich die Sache nicht so zu Herzen nehmen. „Irgendwann lernt man, damit umzugehen“, ist sie sich sicher.

