Elena Miras über Freund Leandro: "Ich wollte ihn früher so oft umbringen"

Für Elena Miras und ihren Freund Leandro Teixeira könnte es aktuell nicht besser laufen. Die "Love Island"-Bekanntheit und der Rapper haben sich nun sogar ein gemeinsames Haus gekauft, in dem sie mit Elenas Tochter Aylen als süße Patch-Work-Familie leben. Doch anscheinend sah es nicht immer so rosig in ihrer Beziehung aus. Pünktlich zu ihrem zweiten Jahrestag, wagt Elena einen Blick in die Vergangenheit und lässt durchsickern, dass sie sich früher wohl mehr Gedanken über ihre Beziehung mit Leandro machen musste: