Elena Miras & Mike Heiter: Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

Kriselt es zwischen Elena und Mike?

Auch den Fans von Elena und Mike fällt auf, dass man sie kaum noch zusammen sieht. "Was ist los bei euch?", will ein neugieriger User wissen. "Du und Elena seid kaum noch zusammen zu sehen. Sie in der Schweiz, du in Essen." Ein anderer Follower geht sogar noch einen Schritt weiter und ist der Meinung, dass die beiden einfach nicht kompatibel sind: "Glaube echt, dass Mike nicht der Passende für dich ist, so oft wie der dich alleine lässt mit eurer Tochter..."

Doch Mike lächelt die Gerüchte einfach weg. Die Fotos seiner Liebsten kommentiert er fleißig mit Herzchen-Emojis. Und Elena? Die gibt in ihrer Instagram-Story zu, sich unbedingt eine kleine Auszeit gönnen zu wollen, da ihr derzeit alles über den Kopf wächst. Neben zwei neuen Projekten hat sie auch noch ihre neue Bikini-Kollektion, um die sie sich kümmern muss. Ein bisschen Unterstützung würde ihr sicherlich nicht schaden, finden die Fans. Doch von Mike ist weit und breit keine Spur...

