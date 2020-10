Elena Miras & Mike Heiter: Der wahre Trennungsgrund

Mittlerweile ist das Liebes-Aus zwei Monate her. Und trotzdem packt die 28-Jährige plötzlich aus. "Es gibt so viele Menschen, die zusammen sind, wegen Gewohnheit – und ich finde das so schlimm. Wenn man eine Beziehung nicht spannend halten kann oder immer was Neues ausprobiert oder Schwung in die Beziehung bringt, dann ist das irgendwann mit der Zeit einfach Gewohnheit", erklärt sie bei Instagram.

Ob sie damit auf ihren Ex anspielt? Namen nennt sie nicht...