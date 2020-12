Elena Miras & Mike Heiter: Große Aussprache! Jetzt wird alles anders

Mike und Elena haben sich ausgesprochen

"Ich war mit meiner Mutter in der Schweiz. Wir haben den Tag mit Aylen verbracht. Es war ein sehr schöner Tag. Ich bin sehr dankbar dafür", verrät Mike in seiner Instagram-Story. Und er fügt hinzu: "Elena und ich haben uns ausgesprochen. Es gab in letzter Zeit sehr viele Kommunikationsfehler und Missverständnisse zwischen uns. Wir haben alles aus der Welt geschafft."

Die beiden seien zu dem Entschluss gekommen, in der Öffentlichkeit nicht mehr über die gemeinsame Tochter oder die Vergangenheit zu sprechen. Sollte es etwas zu klären geben, wollen die beiden das von nun an privat machen. "Verwechselt mein Schweigen über meine Tochter jetzt nicht mit Desinteresse", so Mike.

Bleibt zu hoffen, dass Elena und ihr Ex sich jetzt zusammenreißen und einen Weg finden, sich trotz der Trennung gemeinsam um Aylen zu kümmern...

