Elena Miras & Mike Heiter: Jaa, sie sind wieder vereint!

Mike ist bei Elena

Auf Instagram verrät Mike nun, dass er gerade bei Elena in Zürich ist. Die dunkelhaarige Schönheit bereitet sich derzeit auf ihren Boxkampf am Freitag vor. "Ich habe Aylen besucht und Elena dadurch natürlich auch. Ich bin bei Elena auch in der Wohnung jetzt und hab Zeit mit Aylen verbracht zwei Tage. Elena konnte ihre Sachen erledigen. Wir gucken jetzt, wie wir das in Zukunft regeln. Jetzt haben wir das erst mal so gemacht."

Elena stellte bereits klar, dass sie wegen der gemeinsamen Tochter Aylen immer mit Mike verbunden bleiben wird. Ob es zu einem Liebes-Comeback kommen wird, ist bisher noch nicht abzusehen. Es bleibt also weiterhin spannend...

