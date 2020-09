Elena Miras & Mike Heiter: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Mike und Elena haben noch Kontakt

Genaue Details zur Trennung hat das Paar bisher nicht verraten. Während einer Fragerunde auf Instagram wollen die Fans es trotzdem etwas genauer wissen und fragen Elena, ob sie trotz der Trennung jeden Tag Kontakt zu Mike hat. Ihre klare Antwort: "Ja". Allerdings geht es dabei wohl eher um die gemeinsame Tochter Aylen, die bei ihrer Mama lebt.

Momentan bereitet Elena sich auf "Das große Promiboxen" vor. Sie wird in wenigen Tagen im Ring gegen Anastasiya Avilova antreten. "Vor genau 3 Wochen hat mein Training begonnen. Es war eine unglaublich intensive Zeit", berichtet die 28-Jährige auf Instagram. "Ich kann heute sagen, dass ich bereit bin. (...) Wir sind bereit, am 25.09 zu zeigen, was wir können." Wie aufregend!

