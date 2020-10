Elena Miras & Mike Heiter: Jetzt packt sie alle Details über die Trennung aus!

Etwa, weil sie bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat? Erst kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass es mit Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Filip Pavlovic gefunkt hat. Doch Elena stellte wenig später klar: "Ich bin mit niemandem zusammen. Was für ein Quatsch!" Ihr Herz gehört momentan nur Tochter Aylen.

Heidi Klum hat große Angst um Tochter Leni! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: