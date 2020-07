Elena Miras & Mike Heiter: Schock-Enthüllung! Warum tut er ihr das an?

Elena Miras und Mike Heiter haben sich gesucht und gefunden. Die beiden sind immer füreinander da, stärken sich gegenseitig den Rücken und kümmern sich rührend um ihre gemeinsame Tochter Aylen. Doch plötzlich hängt der Haussegen schief! Der Grund: Schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Reality-Show "Just Tattoo of Us" gibt es Ärger!