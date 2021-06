Elena Miras & Tochter Aylen: Krankenhaus-Drama nach Lebensmittelvergiftung

Das Mutter-Tochter-Duo wurde erst heute Morgen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. "Ich habe mir am meisten Sorgen gemacht wegen Aylen", so Elena. Ihr kleiner Liebling habe sich eine Stunde lang übergeben müssen. "Es war echt eine schlimme Nacht. (...) Wie kann so etwas passieren, dass man in ein Restaurant geht und dann bekommt man eine Lebensmittelvergiftung? Ich bin so schockiert."

Zum Glück geht es den beiden mittlerweile schon ein kleines bisschen besser. Bis sie sich vollständig erholt haben, dürfte es aber noch einige Tage dauern...

