Elena Miras: Unfall-Schock in der Dusche

"Gestern habe ich mich verletzt beim Duschen, hier am Schlüsselbein", schrieb Elena Miras in einer Instagram-Story. Sie berichtet, dass sie sich falsch bewegt habe und sich dabei verletzt hat. "Ich habe echt Schmerzen und ich kann mich kaum anziehen", so die 29-Jährige. Ihr Schlüsselbein sei extrem angeschwollen, offenbart der TV-Star.