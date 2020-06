Elena Miras: Zuckersüße Verkündung! Darauf hat sie so lange gewartet

In ihrer Instagram-Story verrät Elena, dass sie sich dazu entschlossen hat, Bademode zu verkaufen. „Ich habe mir lange überlegt: Was kann ich machen? Was will ich machen? Dann habe ich mich entschieden, Bikinis zu machen. Weil ich finde, dass man oft keine schönen Bikinis findet“, erklärt sie.

Und diese Idee hat sie nicht erst seit gestern! „Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert und lange jemanden gesucht, der meine Bikinis so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe“, so die 28-Jährige.

Zu Beginn soll es nur vier verschiedene Bikinis geben, später kommen weitere dazu. „Ich habe auch in die Verpackung ganz viel Liebe reingesteckt“, schwärmt Elena. „Ich hoffe, dass alles so verläuft, wie ich mir das vorstelle!“

