Elena Uhlig: Es geht um Trennung und die Kinder

Aber der Reihe nach: Als Elena und Fritz sich 2006 im Sommer in München über den Weg liefen, war sofort klar: Zwischen uns, das wird was Großes! Sie waren beide in Beziehungen, beendeten diese aber nach der schicksalhaften Begegnung. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits drei Kinder. Elena bewundert, wie wichtig ihm die zwei Söhne und die Tochter sind. Und jetzt enthüllt sie etwas überraschendes in einem aktuellen Interview: "Ich wusste, wenn ich mit diesem Mann eine Familie hätte und wir uns trennen würden, dann wäre er weiter für die Kinder da." Fritz Karl zieht bei dem Gespräch die Augenbrauen hoch und fragt nach "Trennung, Uhlig?" Ja, sie meinte es ernst.

Sie erklärt es sogar noch. Denn der Hintergrund dieser Trennungsgedanken liegt bei ihrem Verhältnis zu ihrem in Griechenland lebenden Vater begründet. Sie hatte kaum Kontakt. Und für ihre Kinder wünschte sie sich das eben anders. Vielleicht kann man ihre Äußerungen nun ein bisschen besser verstehen.

Wir müssen uns also keine ernsthaften Gedanken um das Traumpaar Uhlig-Karl machen. Die Trennung war nur ein theoretisches Hirngespinst von Elena. Dann warten wir jetzt mal auf das Ja-Wort der Verlobten. Das kann aber dauern. Denn er ließ sich von seiner ersten Ehefrau nie scheiden …