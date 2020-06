Elijah Wood: Keine Tierquälerei am Filmset

Weiterhin weiß der "Sin City"-Star: "Alle Techniker, die am Film gearbeitet haben, haben sich ganz besonders gut um die Tiere gekümmert." Erst kürzlich hatten sich einige Tierhändler über die Umstände am Filmset beschwert, die zum Tod der Tiere geführt haben sollen. Wood geht jedoch davon aus, dass besonders die verzögerten Beschwerden - die Dreharbeiten fanden vor einem Jahr statt - darauf hinweisen, dass die Tierhändler so kurz vor der Filmpremiere nur etwas Geld herausschlagen wollen. "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise" wird am 13. Dezember in den deutschen Kinos anlaufen. © WENN