Elisabeth Füßgen: CDU-Politikerin ist tot!

„Wir trauern um eine aktive Frau in unseren Reihen der CDU Kaarst: Elisabeth Füssgen. Sie war über viele Jahre eine engagierte Vorsitzende der Frauen Union im Stadtverband Kaarst sowie Mitglied des Rates. Bis zuletzt hat sie in Kaarst insbesondere Frauen an die politische Arbeit herangeführt. Sie hinterlässt eine große Lücke! Der CDU Ortsverband Büttgen wird Elisabeth Füssgen stets ein ehrendes Andenken bewahren“, schrieb CDU Büttgen auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.

Sie setzte sich über viele Jahre hinweg für eine familien- und generationengerechte Politik ein. Erst kürzlich wurde die Politikerin 75 Jahre alt – kurz danach ist sie gestorben. Zuletzt litt sie an einer Krebserkrankung – den Kampf gegen die Krankheit hat sie wohl verloren.