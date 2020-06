Elizabeth Baur: Die Schauspielerin ist tot!

ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 69 Jahren.

Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in den Serien „Der Chef“ und „Lancer“. Sie war daneben auch in weiteren Produktionen zu sehen – darunter in der Serie „Batman“ und „Der Frauenmörder von Boston“.

In „Der Chef“ half sie als Officier Fran Belding dem Polizisten Robert Ironside und in „Lancer“ war sie als Teresa O’Brien zu sehen – das waren ihre zwei bekanntesten Rollen.

Elizabeth Baur hatte offenbar eine schwere und lange Krankheit. Am 30. September soll sie verstorben sein. Sie hinterlässt ihren Ehemann Steve und ihre Tochter Lesley Worton. Welche Krankheit sie genau hatte, ist nicht bekannt.

