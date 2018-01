Diese dramatische Liebesgeschichte könnte auch ein traurige Roman sein! "Eat Pray Love"-Autorin trauert um ihre große Liebe Rayya. Für sie hatte die Amerikaneirn 2016 ihren Ehemann verlassen. Jetzt ist Rayya tot!

"Eat Pray Love"-Autorin Elizabeth Gilbert: Ehe-Aus weil sie ihre beste Freundin liebt

Elizabeth Gilbert: Durch den Krebs entdeckte sie die Liebe zu Rayya

Die Liebesgeschichte von Rayya und Elizabeth Gilbert begann schon mehr als traurig. Denn Elizabeth erkannte ihre Liebe zu ihr, nachdem sie eine schockierende Diagnose bekam: Rayya hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals trennte sie sich sogar von ihrem Ehemann, mit dem sie 10 Jahre lang verheiratet war."In dem Moment, als ich von Rayyas Diagnose erfahren habe, hat sich in meinem Herz eine Falltür geöffnet (eine Falltür von der ich bislang nichts wusste), und meine gesamte Existenz fiel durch diese Tür. Von diesem Moment an drehte sich alles nur noch um SIE. Ich brach alles in meinem Leben ab, was man abbrechen konnte, und stellte mich an ihre Seite, wo ich seitdem bin", schreibt Elizabeth bei Facebook.

Elizabeth Gilbert: "Ich habe dich so sehr geliebt, Rayya."

Nun ist Rayya an den Folgen der Erkrankung gestorben. Ein schmerzlicher Verlust für Elizabeth Gilbert. "Ich habe dich so sehr geliebt, Rayya. Danke, dass du mich den Weg bis zur Klippe des Flusses hast mitlaufen lassen. Es war die größte Ehre meines Lebens. Ich würde dir sagen, ruhe in Frieden, aber ich weiß, dass du Frieden immer langweilig fandst. Ruhe in Aufregung. Ich werde dich immer lieben", trauert sie ganz offen bei Facebook.