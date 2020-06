Elizabeth Olsen trennt sich von Boyd Holbrook

Beruflich könnte es also kaum besser laufen. Doch bei all dem Glück im Spiel gibt es nun leider Pech in der Liebe. Nach über drei Jahren mit Schauspieler Boyd Holbrook ist nun die Beziehung am Ende.

Besonders traurig daran: Erst im März 2014 ist Holbrook vor Elizabeth auf die Knie gegangen und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.

Umso trauriger, dass dem "People"-Magazin zufolge nun doch alles vorbei sein soll. Angeblich sei er ein notorischer Fremdflirter gewesen. Auf einer Party im Rahmen der "Golden Globes" ist es nun zum Eklat gekommen und sie hat Konsequenzen folgen lassen. Offenbar war es aber nur noch der fehlende Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte. Sie wurde bereits wenige Tage später schon ohne ihren Verlobungsring gesichtet.

Leichtfertig wird sie das Liebesglück sicher nicht beendet haben. Vor wenigen Wochen schwebte sie noch auf Wolke Sieben und schwärmte sie in der "Marie Claire" UK: "Ich liebe es sehr, in einer Beziehung zu sein."