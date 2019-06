Reddit this

Scheitert Ella Endlich an ihren Nerven? Im Training knallte es gewaltig mit Tanzpartner Valentin Lusin...

gilt als absolute Favoritin auf den "Let's Dance"-Titel. Jede Woche begeisterte sie Jury und Publikum mit ihren Performances. Doch vor dem Halbfinale liegen die Nerven blank!

Ella Endlich: "Ich dachte, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin"

Der Cha Cha Cha, den sie heute Abend tanzen soll, brachte die Schlagersängerin fast zum Verzweifeln. "Diese Woche war die anstrengendste Woche, die ich bei 'Let's Dance' erlebt habe", gab sie in einem Vorschau-Clip für die heutige Show zu. "Ich war nervlich so angespannt, dass ich einen kurzen Moment sogar dachte, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin."

Ella Endlich und Freund Marius: Macht er ihr bei Let's Dance einen Antrag?

Mega-Zoff mit Tanzpartner Valentin

Und dann gab es im Training auch noch Zoff mit Tanzpartner Valentin Lusin. "Ich kriege die Krise, weil ich es mir einfach nicht merken kann", beschwerte sich Ella. Daraufhin platzte Valentin der Kragen. "Du gibst mir gar keine Chance dir irgendwas zu sagen", konterte er.

Glücklicherweise rauften sich die beiden wenig später wieder zusammen. Gestern veröffentlichten sie via einen kurzen Clip aus dem Training. "Freitag ist es wieder so weit. Wir haben extrem hart trainiert und haben tolle Choreos für euch vorbereitet!", kündigten sie an. Mal sehen, ob sie es mit ihren Tänzen ins große Finale schaffen...