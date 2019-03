Ella Endlich: Neuer Freund? Jetzt packt sie aus!

Vor rund einem Jahr trennte sich nicht nur von ihrer Plattenfirma und ihrem Management, sondern auch von ihrem langjährigen Freund. Obwohl das sicherlich keine leichte Entscheidung war, bereut sie diesen Schritt nicht. „Ich bin mit mir absolut im Reinen“, erklärt die Sängerin im Interview mit „Das neue Blatt“. Besonders gut gefalle ihr, dass sie keine Entscheidungen mehr treffe, um es anderen Leuten recht zu machen. „Alles, was ich nun tue, passiert, weil ich mich dafür entschieden habe. Das fühlt sich richtig an. Aber es war ein langer Weg zu mir selbst.“

Ella Endlich: Trennung von Freund war notwendig

Den Entschluss, ihr Leben radikal zu verändern, fasste Ella während einer Reise mit ihrem Vater und ihrem jetzigen Ex-Freund. „So habe ich Ballast abgeworfen und entschieden, mein Schicksal mehr in die eigenen Hände zu nehmen“, verrät sie der „MOPO“. Um die Trennung und den Neuanfang zu verarbeiten, vertraute Ella Endlich sich einem spirituellen Coach an. „Ich war auf der Hochzeit einer Freundin. Und schon am Eingang ist mir ein Mensch aufgefallen, der eine besondere Energie ausgestrahlt hat. Ich fand schnell Vertrauen zu ihm, habe ihm ein paar Fragen zu meinem Leben gestellt und um seine Einschätzung gebeten. Darüber kamen wir in eine richtig gute Arbeit. Heute kann meine Seele wieder lachen!“, schwärmt die attraktive Blondine.

Ella Endlich hat keinen Freund

Lange vermuteten die Fans, dass Ella mit Mousse T. zusammen ist, doch das ist nicht der Fall. Sie stellte schnell klar, dass sie immer noch Single ist. Und das aus einem guten Grund: „Die Phase des Single-Seins spielt nach einer langen Beziehung eine ganz wichtige Rolle, finde ich. Wieder sich selbst spüren und reinen Tisch machen mit allem – das hat mir gutgetan.“ Nun konzentriert sich die 34-Jährige erst einmal auf sich selbst. Im Gespräch mit „Express“ ließ sie aber dennoch durchblicken, auf was für Männer sie steht: Aufmerksam, humorvoll und geerdet soll er sein. Auf das Aussehen achte sie hingegen nicht so sehr.