Ella Endlich: Heißer Bikini-Schnappschuss aufgetaucht!

Erst vergangen Freitag war noch dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance alles gab, um sich den ersten Platz zu ertanzen - leider ohne Erfolg. Dass sie nach solch einer anstrengenden Zeit ein wenig Entspannung braucht, ist somit kaum verwunderlich...

Motsi Mabuse: Traurige Baby-News!

Ella Endlich zeigt sich im Bikini

Wie Ella nun via zeigt, genießt sie die Zeit nach Let's Dance in vollen Zügen und nutzt die ersten Sonnenstrahlen, um ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Ella postet dazu ein Bild von sich, welches sie im Bikini zeigt und sie verschmitzt in die Kamera blickt. Summer-Feeling pur! Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit kaum verwunderlich....

Ellas Fans sind begeistert

Unter dem Post wird schnell deutlich, dass Ella mit ihrem Foto bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat. So kommentieren sie: "Liebe Ella, das sieht nach einem chilligen schönen Tag aus, den du dir da machst. Perfekt!" sowie "Das sieht nach der Entspannung aus, die Du dir redlich verdient hast!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, ob uns Ella demnächst mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir freuen uns schon jetzt...