Ella Endlich: Jaa, endlich wieder glücklich nach dem Liebes-Aus!

Scheinbar mühelos gleitet (34) bei "Let‘s Dance" übers Parkett – und das so anmutig, dass es selbst der sonst so wortgewandten Jury um (54) die Sprache verschlug. Schon jetzt gilt sie als absolute Favoritin. Doch die Energie der Musikerin hat einen traurigen Hintergrund!

Vor etwa einem Jahr trennte sie sich von ihrem langjährigen Partner. In der Öffentlichkeit war über ihn wenig bekannt. Nur eines verriet die Sängerin: Er ist nicht in ihrer Branche tätig! Er war es deshalb auch, der sie stets auf den Boden zurückholte, „wenn diese Musikbranche sich mal wieder zu schnell dreht“, wie sie in glücklichen Zeiten erklärte. Plötzlich fehlte dieser Rückhalt – und das gerade, als Ella Endlich in der Jury von Deutschland sucht den Superstar saß. Wenigstens lenkte sie der Job für einige Zeit von ihrem Liebeskummer ab.

Ella Endlich hat neuen Trost gefunden

Nach Ende ihrer Jury-Zeit tüftelte die Schlagersängerin dann auf Hochtouren an ihrem aktuellen Album Im Vertrauen. Darin konnte sie die Trennung ein Stück weit verarbeiten. Doch wie es so ist mit dem Kummer, wollte er auch dann nicht richtig verschwinden. Bei "Let‘s Dance" will die Musikerin ihm nun endgültig den Garaus machen!

Doch das ist gar nicht so einfach. Bei den Proben war sie den Tränen nahe: Völlig verbissen wollte sie besser und besser werden. Schließlich gestand sie sogar: „Das Schlimmste wäre für mich, wenn ich keine Begeisterung auslösen würde. Das würde mich fertigmachen.“ Wie traurig! Doch am Ende zeigte sich: Die Mühen hatten sich gelohnt. Bereits beim ersten Schritt wirkte die Sängerin gelöst wie lange nicht – und mit jedem weiteren schüttelte sie sich ein Stück Liebeskummer mehr von ihrer Seele…