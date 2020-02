Ella Endlich: Jetzt meldet sie sich erstmals zur Trennung zu Wort!

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass sich Ella Endlich und Marius Darschin wieder getrennt haben sollen. Ella hielt sich dazu jedoch weitestgehend bedeckt - bis jetzt!

Ella Endlich und Marius waren so glücklich

Noch im vergangen Jahr schwärmte Ella gegenüber "Gala": "Marius ist der perfekte Ehemann. Er hat ein Herz für Kinder, ein tolles Elternhaus. Er hat die Welt gesehen. Er hat sich die Hörner abgestoßen. Wir sind Energiefelder füreinander." Sie ergänzte: "Marius ist der Typus Ritter. Er ist super romantisch." Ihr Glück war jedoch nicht von langer Dauer. Doch warum gaben Ella und Maris ihrer Beziehung keine Chance mehr? Erstmals äußert sich nun die zu der Trennung...

Ella spricht über das Beziehungs-Aus

Wie Ella nun gegenüber "Gala" erklärt, ist vor allem die räumliche Distanz zwischen den beiden ausschlaggebend für die Trennung gewesen: "Letztendlich haben getrennte Städte, das viele Reisen sowie die Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir beide zurzeit in unserem beruflichen Leben stehen, uns zu wenig Zeit zum gemeinsamen Ausatmen gelassen. Das haben wir vermisst." Oh je! Wie traurig! Auch eine neue Liebe ist bei Ella vorerst nicht in Sicht: "Wir haben beide keinen neuen Partner." Ob es bei Ella in diesem Jahr dennoch funken wird? Wir können gespannt sein...

