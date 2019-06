Ella Endlich: Schockierender Fake-Skandal!

Von Woche zu Woche überzeugt mit ihren Tanz-Performances die Jury. Sie holte sogar öfter 30 Punkte als Rekordmeisterin . Doch spielt Ella wirklich mit fairen Mitteln?

Hat Ella allen etwas vorgemacht?

Immer wieder hagelt es Kritik für die Schlagersängerin. "Und am Ende wird Profitänzerin Ella Endlich wieder von allen gefeiert, wir kennen das ja schon... Komisch, dass bei niemand die professionelle Ausbildung von ihr erwähnt" und "Ella Endlich hat eine Musical Ausbildung mit Diplom abgeschlossen. Die Ausbildung beinhaltet Gesang, Tanz und Schauspiel! Finde das ein bissel unfair den Anderen gegenüber", beschweren sich die Zuschauer in den sozialen Netzwerken.

Let's Dance: Lügen und Intrigen! Wird das Finale zum Fiasko?

Das sagt Ella zu den Fake-Vorwürfen

Was ist dran an den Anschuldigungen? "Ich habe keine klassische Tanzausbildung. Das ist eine Fehleinschätzung der Menschen da draußen. Alles, was ich hier zeige, hat mit meinem Biss zu tun und mit meiner Laune. Und ich kenne die Bühne", rechtfertigt sie sich gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Fakt ist jedoch: Ella studierte "Musical" an der "Theaterakademie August Everding" in München. Auf dem Ausbildungsplan stehen u.a. Ballett, Jazz und Modern. Außerdem wirkte sie bereits in zahlreichen Musicals wie "Grease" und "Heidi" mit. Erfahrungen, die andere Kandidaten vor der Show nicht vorweisen konnten.

Ella Endlich: Mega-Ausraster im Training! Schmeißt sie jetzt freiwillig hin?

Wird Ella "Dancing Star 2019"?

Doch Chef-Juror Joachim Llambi steht trotzdem hinter Ella. "Ich habe es schon immer so gehandhabt, dass ich die Leistung auf dem Parkett bewerte. Und die ist bei Ella einfach herausragend gewesen in dieser Staffel." Mal sehen, ob die Zuschauer das auch so sehen - oder ihr am Ende ein anderer den Titel vor der Nase wegschnappt...