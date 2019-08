Ella Endlich: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Wie schade! Eigentlich wollte bei der diesjährigen "Let's Dance"-Tournee im November mit von der Partie sein. Doch jetzt die traurige Nachricht...

Ella Endlich feierte "Let's Dance"-Erfolge

Noch vor einigen Monaten war Ella Endlich dabei zu beobachten, wie sie bei "Let's Dance" übers Tanzparkett fegte. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Schließlich bewies Ella durch ihre Teilnahme, dass sie nicht nur eine hervorragende Sängerin ist, sondern ebenfalls ein absolutes Tanz-Talent besitzt. Umso trauriger somit, dass Ella damals ausschied und den ersten Platz nicht für sich gewonnen konnte. Für ihre Fans jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Schließlich kündigte Ella an, bei der "Let's Dance"- Tournee mit dabei zu sein...

Ella verkündet traurige News

Wie Ella gestern dem Veranstalter und der Produktionsfirma der "Let's Dance"-Tournee mitteilte, wird sie im November nicht an der Tournee teilnehmen. Wie traurig! Wie es heißt, sollen Terminüberschneidungen dafür verantwortlich sein. Ebenfalls heißt es weiter, dass die Macher des Live-Ablegers bereits mit weiteren Prominenten in fortgeschrittenen Gesprächen sind und sie in Kürze den neuen Promi-Tänzer bekannt geben, der Ellas Platz übernehmen und an der kommenden Live-Tour teilnehmen wird. Wir können also gespannt sein...

