Ella Endlich: Traurige Beichte! So schwer war ihre Jugend

Mit Zöpfen und bauchfreiem Top wurde Junia in den 1990er Jahren über Nacht zum gefeierten Teenie-Star. Ihre erste Single "It's Funny" erreichte Platz 17 der deutschen Charts. Damals war sie gerade mal 15 Jahre alt. In einem Interview mit der "Abendschau" redete sie jetzt offen über die Schattenseiten ihres Erfolgs.

Mousse T. & Ella Endlich: Süße Neuigkeiten! Die Gerüchte sind wahr!

"Es gab viele Neider um mich herum"

"Das war nicht leicht! Es war total krass, mit 14, 15, 16 so viel unterwegs zu sein und die ganz normalen Dinge einfach nicht machen zu können. Es gab so viele Neider um mich herum", gab Ella zu. Nach zwei Jahren hängte sie ihre Karriere wieder an Nagel - und studierte an der Bayerischen Theaterakademie in München Schauspiel, Gesang und Tanz.

Erst mit ihrem neuen Namen konnte sie wieder an ihre alten Erfolge anknüpfen. "Küss mich, halt mich, lieb mich" zum Weihnachts-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" schaffte es auf Platz 12 der deutschen Charts. Letztes Jahr saß sie sogar neben , "Glasperlenspiel"-Sängerin Carolin Niemczyk und Mousse T. in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Erst kürzlich veröffentlichte sie ihr neues Album "Im Vertrauen".