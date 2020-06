Ellen DeGeneres: Beziehungsprobleme?

"Je mehr Erfolg sie haben, desto brüchiger wird ihre Beziehung." Angeblich soll DeGeneres, die sich bereits als Synchronsprecherin im Disney-Hit "Findet Nemo" ausprobiert hat, mit teuren Immobilien und anderen Wertsachen versuchen, die Partnerschaft zu kitten: "Ellen klammert sich mit dieser Ansammlung an Besitztümern an Strohhalme, in ihrem verzweifelten Versuch, Portia glücklich zu machen", berichtet der Informant, "Doch mittlerweile ist es offensichtlich, dass genau das die beiden auseinander treibt." Seit DeGeneres' Talkshow "The Ellen DeGeneres Show" 2003 auf Sendung ging, sind die Zuschauerzahlen stetig gestiegen und die Moderatorin verdient mittlerweile bis zu 45 Millionen US-Dollar pro Jahr, doch wie der Insider schlussfolgert, ist es gerade der Erfolg, der Gift für die Beziehung ist: "An diesem Punkt kann es nur noch helfen, wenn Ellens Erfolg zweitrangig gegenüber dem wird, was wirklich zählt - die Liebe füreinander." © WENN