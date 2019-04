Ellen Schwiers: Die Schauspielerin ist tot

Schon im Alter von 19 Jahren stand Ellen Schwiers erstmals vor der Kamera. Es folgte eine steile Karriere: Besonders aus Serien wie "Unser Charly" oder " " ist sie einem breiten Publikum bekannt geworden. Jetzt ist die Kult-Schauspielerin tot. Sie starb am 26. April mit 88 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See, wie ihre Tochter Katerina Jacob mitteilte.

In ihrer beinahe 70-jährigen Karriere als Schauspielerin stand Ellen Schwiers für unzählige Filme, Serien und Theaterproduktionen vor der Kamera oder auf der Bühne. Zu ihren erfolgreichsten Filmen zählen "Der letzte Zeuge" oder auch "Der Satan mit den roten Haaren".

Ellen Schwiers stammt aus einer Schauspielerfamilie

Ellen Schwiers stammt aus einer Schauspielerfamilie, nahm nach ihrem Schulabschluss Schauspielunterricht bei ihrem Vater Lutz Schwiers.

1965 heiratete Ellen Schwiers den Produzenten Peter Jacob, mit dem sie zwei Kinder bekam. Einen Sohn verlor sie in den 80ern. Er starb mit nur 21 Jahren an einem Gehirntumor. Ihre Tochter Katerina, ihre Enkelin Josephine sowie ihr Bruder Holger sind ebenfalls Schauspieler.