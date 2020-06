Ellie Goulding & Ruby Rose: Sind die beiden mehr als gute Freundinnen?

Mittlerweile gibt es erste Gerüchte, die beiden Freundinnen seien ein Paar.

Aktuell sind beide Frauen Single und machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich mögen. Laut „Daily Mirror“ waren sie kürzlich sogar gemeinsam in Prag. Besonders Ruby, die vielen aus der US-Serie „Orange Is The New Black“ bekannt ist, scheint von der schönen Blondine ziemlich angetan zu sein und flirtet offen via Twitter mit ihr. Ein Insider berichtete dem Blatt, dass sie Ellie derzeit mit allen Mitteln davon zu überzeugen versucht, dass sie zusammengehören. Selbst das Thema Hochzeit soll schon gefallen sein!

Möglicherweise verbringt die „Love Me Like You Do“-Sängerin auch deshalb so viel Zeit mit Ruby, um sich von ihrem Trennungsschmerz abzulenken. Erst Ende Februar hat sie sich nämlich von Model Dougie Poynter getrennt. Ein Sprecher von Ellie Goulding hat die Liebesgerüchte mit Ruby Rose mittlerweile dementiert. Die Fans der beiden Frauen geben die Hoffnungen jedoch nicht auf, sie würden sich ein Liebesouting wünschen.