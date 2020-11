Elyas M'Barek: Herzzerreißendes Baby-Drama

Eigentlich sollte "Was wir wollten" bereits in Österreich in den Kinos laufen. Doch durch Corona wurde der Start nun verschoben.

"Das ist der Trailer zu meinem neuen Film „Was wir wollten“, der eigentlich heute in den österreichischen Kinos starten sollte und letztes Jahr auf Sardinien und in Wien gedreht wurde. Leider ist es derzeit nicht möglich, den Film wie üblich im Kino zu sehen, was ich sehr bedauere. Der Kinostart wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und vorerst ist der Film immerhin ab dem 11. November auf Netflix zu sehen", schreibt Schauspieler Elyas auf seiner Instagram-Seite.

Jetzt dürfen sich Netflix-Fans auf den Streifen freuen....