Elyas M'Barek: Pikante Enthüllung!

Wie war Elyas M’Barek eigentlich als Schüler? Vielleicht sogar genauso frech wie die aus „Fack ju Göhte“? "Closer" fragte bei seinem ehemaligen Lehrer nach – und erfuhr von einem kleinen Skandal...

Als durchgeknallter Lehrer Zeki Müller wurde Elyas M’Barek (35) mit „Fack ju Göhte“ zu Deutschlands Superstar. Mit unkonventionellen Erziehungsmaßnahmen bringt er da eine Horde wild gewordener Schüler auf Spur. Wie wild Elyas selbst in seiner Schulzeit war, erzählt jetzt sein damaliger Lehrer.

Elyas M’Barek gilt als skandalfreier Vorzeigeschauspieler. Doch laut "Closer"-Informationen leistete sich der 35-Jährige in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Fehltritt. Genauer gesagt am Theresien-Gymnasium in München – dort macht die Runde, Elyas sei damals beim Marihuana-Kiffen erwischt worden.

Elyas M'Barek hat eine wilde Vergangenheit

Daran erinnert sich auch noch sein ehemaliger Klassenlehrer Dr. Leonhard Landshamer, der Elyas in der neunten Klasse in Latein unterrichtete. In "Closer" verrät er: „Man merkte damals schon, dass er auch gerne Schabernack machte. Dass er etwas zum Inhalieren nahm, das haben Schüler vom Schulhof gehört. Und da wurden wohl keine Zigaretten geraucht...“ Weiter erzählt der Pädagoge: „Ich habe das nicht persönlich mitbekommen. Die Geschichte mit Elyas soll auch zum Studiendirektor gegangen sein, aber der wies alles von sich, so wie das eben häufig geschieht, damit nichts Negatives an der Schule hängen bleibt...“

Elyas M'Barek: Schockierende Neuigkeiten!

Ansonsten war Elyas aber ein angenehmer Schüler, bestätigt Landshamer: „Wir haben uns immer gemocht, aber er wusste auch, er bekommt nichts geschenkt.“ Und fügt dann doch hinzu: „Was ich mir allerdings gewünscht hätte? Etwas mehr Ehrgeiz! Denn mit seinen Leistungen war er zwar über dem Durchschnitt, aber er war auch nicht der Fleißigste.“

Ein Frauenschwarm war Elyas schon immer

Bei seinen Mitschülerinnen konnte der heutige Frauenschwarm auch damals schon punkten, weiß Leonhard Landshamer: „Die Mädels haben ihn schon gut angeschaut, aber er war jetzt nicht bewusst der Hahn im Korb, sondern verbrachte viel Zeit mit seinen Freunden. Das war ihm auch sehr wichtig!“

Solch ein respektvolles Miteinander hatte Elyas allerdings nicht mit allen Lehrern. Denn mit 15 Jahren geriet er fast auf die schiefe Bahn: So schloss er sich den falschen Freunden an, flog erst vom Gymnasium, floh dann aus einem katholischen Internat und blieb später auf der Realschule sitzen. Sätze wie „Aus dir wird nichts“ oder „Du landest auf der Straße“ musste er sich häufig anhören, erzählte Elyas mal in einem Interview.

Doch zum Glück kam irgendwann die Einsicht – Elyas berappelte sich wieder, machte sein Abitur nach und zählt heute zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Und beweist damit: Man muss nicht immer den konventionellen Weg gehen, um etwas im Leben zu erreichen.