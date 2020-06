Elyas M’Barek schmiedet Babypläne mit Freundin Julia

Seit Januar ist er mit der schönen Brünetten offiziell liiert, doch auch wenn das erst einen Monat her ist, scheint es dem Schauspieler richtig ernst zu sein.

Mit Julia könne er sich sogar Hochzeit und Familie vorstellen! „Davon träumt doch jeder Mensch“, sagte Elyas gegenüber der ‚Bild’-Zeitung. „Das sind doch positive Dinge, wieso sollte man davon nicht träumen.“

Klingt ganz so, als habe Julia ihm ordentlich den Kopf verdreht. Was hat sie, was alle anderen Frauen bisher nicht hatten? „Was ich an ihr schätze, weiß sie sehr genau, das teilen wir aber unter uns“, hielt er sich bedeckt. Doch, wie verliebt er ist, konnte er dann doch nicht verheimlichen. „Wäre ja fatal, wenn ich nicht verliebt wäre und eine Partnerschaft eingehe.“