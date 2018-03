Huch, was ist denn mit TV-Schnuckelchen Elyas M’Barek passiert? Der Schauspieler ist bekannt für seinen "hotness"-Faktor. Seine braune Wuschelmähne und sein durchtrainierter Körper lassen dabei regelmäßig alle Frauenherzen höherschlagen. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Dies zeigt zumindest einer seiner neusten Schnappschüsse, der bei seinen Fans für einen absoluten Schock-Moment sorgt! Seine Anhänger sind verwundert: Ist das wirklich noch Elyas?

Palina Rojinski: So war der Filmkuss mit Elyas M’Barek

Elyas M’Barek: Überraschende Typveränderung!

Eigentlich wollte Elyas mit seinem Schnappschuss bei "Instagram" lediglich auf sein neues Filmprojekt aufmerksam machen. Er postet dabei ein Foto von sich mit einem kleinen Schutzengel in seiner Hand und schreibt: "Was denkt ihr, hat dieses Ding hier mit meinem nächsten Film zu tun?" Allerdings scheinen seine Followers weniger an dem Film ihres Idols, als an seinem Aussehen interessiert zu sein. Der Grund: Elyas Haare sind ab.

Elyas M’Barek: Seine Fans sind geschockt

Dass die Followers von Elyas-Haarpracht alles anders als begeistert sind, wird vor allem an den Kommentaren unter dem Schnappschuss deutlich. So kommentieren sie: "Wo sind deine Haare?!?!" sowie "Mit diesem Haarschnitt siehst du aus wie mein Onkel." Ehrlich Worte, die zeigen: Die kurzen Haare gefallen nicht jedem.

Warum sich der Star die Haare abschneiden ließ und ob vielleicht sein neues Filmprojekt dahintersteckt, ist nicht bekannt. Wir können also gespannt sein...