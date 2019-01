Elyas M´Barek: Von Circus Halligalli zum Medicus!

Die Fans von Elyas M'Barek dürfen sich freuen: Heute Abend ist der Schauspieler zu Gast bei "", und bald gibt es Nachschub in Überlebensgröße. Am 25. Dezember kommt "Der Medicus" in die Kinos, in dem Elyas M'Barek den Karim spielt.

In "Der Medicus" geht es um den jungen Robert, der Medicus werden möchte. Er reist nach Persien und wird Student an der medizinischen Fakultät. Einer seiner zwei besten Freunde ist der Perser Karim, gespielt von Elyas M'Barek.

Wer nicht bis zum 25. Dezember warten möchte, kann Elyas M'Barek heute Abend um 22.10 Uhr auf im "Circus Halligalli" sehen.

Bei ist immer was los. Da sind die Lehrerqualitäten gefragt, die Elyas M'Barek in "Fack Ju Göhte" an den Tag legt. Ob er Joko und Klaas auch mit Farbkugeln beschießt und an die Tafel hängt?