Elyas M'Barek will "Fack ju Göhte 3"

Und der Spaß könnte tatsächlich in die nächste Runde gehen!

Hottie Elyas selbst macht seinen Fans Hoffnung auf einen dritten Teil. Im Interview mit dem Nachrichtenportal dpa verkündete er, es liege nur an Regisseur Bora Dagtekin: "Ich bin für alles offen. Ich habe ihm schon vor Monaten signalisiert, dass ich dabei bin, wenn er das machen will - und dass ich auch gern dabei bin, wenn er was anderes machen will." Na wenn das mal nicht vielversprechend klingt...

Die Lehrer-Rolle macht Elyas anscheinend einfach richtig Spaß. Dass der Film aber so einen Hype ausgelöst hat, ist ihm bis heute trotzdem ein Rätsel. "Man denkt sich so: warum? Es ist zum einen total erfreulich und schön, dass Leute einen sehen wollen, mit dieser Marke so viel anfangen können und Spaß haben mit den Filmen, aber man selbst denkt die ganze Zeit: Das ist total absurd." Hauptsache die Zuschauer haben ihren Spaß!