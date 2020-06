Elyas M'Barek will keinen deutschen Pass

Im Interview mit der "Grazia" erklärt M'Barek, warum er sich diese Bürokratie ersparen will: "Wir leben doch in der EU, weshalb sollte ich zu tausend Ämtern rennen? Das einzige Manko ist, dass ich in Deutschland nicht wählen darf. Ansonsten würde sich durch einen deutschen Pass für mich überhaupt nichts ändern", findet er. Der 30-Jährige, der mit der deutschen Fernsehserie "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, hat inzwischen auch schon erfolgreich internationale Filmluft geschnuppert. Beim Hamptons Film Festival wurde er kürzlich für seine Auftritte in den Filmen "Mortal Instruments" und "The Physician" als "Breakthrough Performer 2012" ausgezeichnet. © WENN