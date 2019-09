Vielen Fans dürfte Elzbieta „Ela“ Steinmetz noch vom „ 2014“ in Dänemark bekannt sein. Dort trat sie damals mit ihrer Band „Elaiza“ auf. Doch die 26-Jährige schrieb auch schon Hits für Stars wie und . Jetzt startet sie mit ihrer unverwechselbaren Stimme auch solo durch.

Helene Fischer Frisuren: Alle Bilder ihrer besten Styles!

Ela rechnet mit dem Dating-Lifestyle ab

In ihrer neuen Single „Ehrlich kompliziert“ rechnet Ela mit dem Berliner Dating- ab. „Die Idee kam über eine Erkenntnis meiner Generation und ich bin einfach nur genervt davon“, stellt sie im Interview mit InTouch Online klar. „Alle sind es mittlerweile gewohnt, sich im Dating ähnlich zu verhalten, wie im materiellen Konsum: Alles muss neu, und bloß nichts reparieren – was zu viel Arbeit macht, gebe ich lieber zurück.“ Mit halben Sachen kann die Sängerin nichts anfangen. „Für mich steht Ehrlichkeit im Vordergrund und ich bin dafür, miteinander immer offen zu sprechen, statt sich hinter schwammigen Nachrichten zu verstecken – egal ob in Partnerschaften oder unter Freunden“, erklärt sie.

Durch den „ESC“-Ruhm weiß Ela mittlerweile, was sie vom Leben im Rampenlicht erwarten kann. „Alles passierte so schnell! Plötzlich konnte man nicht mal mehr einkaufen, oder bahnfahren, oder einfach nur existieren, weil alle einen angestarrt haben“, verrät sie lachend. „Wir kannten das nicht, wir sind Musikerinnen und haben vorher in kleinen Clubs vor ca. 10 Leuten gespielt und über Nacht -BOOM- ist man plötzlich einer so riesigen, für uns unbekannten, Musik-Landschaft ausgesetzt.“ Doch davon will sich die freche Songwriterin nicht beirren lassen. Ihr Geheimrezept, um mit dem Trubel umzugehen: „Humor!“

Ist Sarah Lombardi etwa wieder schwanger? Mehr dazu im Video: