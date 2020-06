Emilija Mihailova nackt: Ihre heißesten Bilder!

Emilija Mihailova (30) bekannt aus der TV-Show "Deutschland sucht den Superstar", suchte kürzlich erst ihren Herzensmann in der RTL-Sendung "Adam sucht Eva". Doch mit ihrem Ausstieg verschwand sie erstmal von der Bildfläche. Kein Grund traurig zu sein, in ein paar Wochen können wir sie und ihren Traumbody erneut in der Flimmer-Kiste erblicken. Denn Emilia zieht als Kandidatin ins "Dschungelcamp 2019". Und wie Fans und Follower der 30-Jährigen bereits wissen: Emilija ist nicht nur bekannt für ihr Gesangstalent, sondern vor allem für ihre heißen Auftritte im Fernsehen.