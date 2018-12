Emilija Mihailova: Nackt-Skandal um DSDS-Star

Reddit this

In der Castingshow hat sie jedoch einen knallharten Korb von bekommen - in dem Format konnte sie zwar zunächst mit ihrem Gesang punkten, aber flog in der ersten Mottoshow direkt wieder raus.

Und was macht sie heute? Die Sängerin zeigt sie lieber ihre sexy Kurven und zog sich für den " " aus. Später nahm sie auch noch an der -Show " - Gestrandet im Paradies" teil.

Emilija Mihailova: Nackt gegen Geld

Nun arbeitet sie sogar als Escort-Girl, um ihre Musikkarriere finanzieren zu können. "Ich möchte selbstständig Musik machen. Dafür brauche ich viel Geld. Ich hatte nun ein Jahr lang einen Sugar-Daddy, der mir ein Leben in Luxus ermöglicht hat", sagt in der "Bild"-Zeitung.

Und weiter: "Ich suche vorrangig einen neuen Sugar-Daddy. Er muss mir mindestens 30 000 Euro monatlich zahlen, wenn er länger mit mir bleiben will." Aha! So kann man auch an Geld kommen...

